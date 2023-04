Homem que esfaqueou repórter da Globo é condenado a 13 anos de prisão

Era 14 de abril de 2022 quando câmeras de segurança do edifício em que morava no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal, capturaram o momento exato em que o jornalista foi encurralado por dois jovens.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano após ser atacado por dois homens com golpes de faca na região administrativa do Distrito Federal, o repórter Gabriel Luiz, 30, da TV Globo de Brasília, vê a condenação de um dos envolvidos. Conforme o Jornal Nacional, o agressor pegou 13 anos de prisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.