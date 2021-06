Homem é preso depois de invadir a casa de Kylie Jenner para declarar seu amor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 35 anos foi preso após invadir a casa de Kylie Jenner, 23, em Los Angeles, de acordo com o portal de notícias americano TMZ. Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que ele se recusou a deixar a propriedade até ter uma chance de se declarar para a modelo e empresária.

Os seguranças da estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians, claro, não deram importância aos pedidos do homem e logo chamaram as autoridades. Kylie não estava em casa na hora do incidente.

Ainda de acordo com a publicação, esse mesmo sujeito já havia sido visto nos arredores do imóvel antes -mas essa é a primeira vez que a polícia precisou ser envolvida. Ele foi levado à delegacia por invasão de propriedade e depois liberado.

Essa não é a primeira vez que a família Kardashian precisa lidar com pessoas tentando se aproximar de forma perigosa.

Kim Kardashian, por exemplo, vem sendo perseguida por um sujeito que recentemente a enviou um pacote com um anel de diamantes e uma caixa de pílula do dia seguinte.

Já Kendall Jenner conseguiu uma ordem de restrição contra um homem que teria tentado nadar pelado em sua piscina, também de acordo com o TMZ.