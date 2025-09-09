Hip-hop vai à Armênia em coreografia inspirada no filme cult 'A Cor da Romã'





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um convite para uma viagem à Armênia, a descoberta da obra do cineasta cult Sergueï Paradjanov, um coreógrafo francês de pais argelinos que une a dança contemporânea ao hip-hop: assim nasceu "La Couleur de la Grenade" ("A Cor da Romã", em tradução livre), espetáculo que a companhia Käfig, dirigida por Mourad Merzouki, apresenta em São Paulo nesta terça, 9, e quarta, 10.

Merzouki foi iniciado nas artes marciais e circenses aos sete anos e, na adolescência, descobriu o hip-hop. O passo seguinte foi a entrada no mundo "oficial" da dança, em que virou um dos primeiros coreógrafos a levar as danças urbanas para os grandes palcos e festivais.

A entrada do hip-hop na cena não foi fácil, era preciso provar que não era algo apenas das 'batalhas' [competições de danças urbanas], mas algo que tanto interrogava quanto se abria às outras linguagens, segundo o coreógrafo.

"Foi difícil, mas preciso dizer que a dança em geral enfrenta dificuldades. Há muitíssimas companhias [na França], o público ama [assistir] dança e eu amaria dizer que a ela vai bem, mas o contexto econômico e político fragiliza os dançarinos e as companhias, que lutam por patrocínio e divulgação", afirma Merzouki em entrevista à reportagem, ecoando uma preocupação recorrente dos artistas e grupos brasileiros.

A situação não é exatamente a de sua companhia, que já criou cerca de 40 espetáculos, apresentados em mais de 65 países e foi a responsável pela coreografia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

ENTRE DOIS TERRITÓRIOS

O cruzamento de hip-hop, circo, artes marciais, artes plásticas, vídeo, músicas ao vivo e eletrônica -hoje já incorporado à linguagem da maioria das companhias contemporâneas- que fez a fama de Mourad é explorado ao máximo em "La Couleur de la Grenade", criando atmosfera quase surrealista que marca o filme inspirador de Paradjanov, lançado em 1969. A ideia original do espetáculo foi concebida por Saté Khachatryan, diretora da Saté-Atre.

No palco, princesas armênias vestidas em brocados e rendas brancas ou cidadãos de casaca contracenam com bolas de pilates prateadas, livros espalhados pelo chão, tapeçarias antigas, ora em movimentos no solo típicos da dança contemporânea, ora em saltos de uma escada mais próximos da acrobacia.

"Esta é uma obra particular, porque foi criada entre dois territórios, a França e a Armênia, e tive de pensar em um espetáculo que unisse as duas culturas. Queria mostrar a riqueza da cultura armênia sem criar um cartão postal, e fazer um link com a cultura francesa", diz Merzouki.

De novo a mistura de linguagens que, dessa vez, trouxe um novo desafio ao coreógrafo, já que a cultura armênia, diferentemente da francesa contemporânea, está a milhas de distância da cultura hip-hop. Para transformar a ideia em algo físico, ele fez algumas viagens à Armênia (a primeira foi em 2022, a convite de Khachatryan), teve encontros com artistas locais e, principalmente, se apoiou nas imagens vanguardistas e cores do filme inspirador de Parajanov.

O encontro de culturas se dá também na própria composição da companhia, formada por bailarinos de diferentes nacionalidades. Mourad, inclusive, criou vários espetáculos com jovens dançarinos cariocas, que conheceu na Bienal de Dança de Lyon, em 2006.

Desse encontro surgiram os primeiros espetáculos com elenco todo formado por brasileiros, "Correria" e "Agwa", seguidos de "Käfig Brasil", criado em colaboração com outros coreógrafos, e "Boxe boxe", um projeto que une movimentos do boxe à música clássica.

Mais um exemplo de Merzouki saindo da "jaula" ("käfig", em alemão). Hoje nome da companhia, foi inicialmente título de uma coreografia que tratava do sentimento de encarceramento. "Muitos jovens que vinham do hip-hop sentiam isso, que sua dança estava confinada aos bairros periféricos e o desafio era fazer ela viajar e se conectar com o resto do mundo", conta.

O nome foi guardado como lembrança dos primórdios da companhia, mas também como um contraponto, com um tanto de ironia, para o que o hip-hop e a companhia se tornaram: uma forma de abertura, de ultrapassar fronteiras, seja as das linguagens artísticas, seja as da França, Armênia ou Brasil.

LA COULEUR DE LA GRENADE

Quando Ter. (9), às 20h30 e qua. (10), às 20h30

Onde Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, SP

Preço De R$ 100 a R$ 300

Classificação Livre

Autoria Saté Khachatryan

Elenco Vartan Agoudjian, Théo Farjounel e Mathis Kaddaou

Direção Mourad Merzouki