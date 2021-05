Henry Cavill rebate críticas ao namoro dele: 'Muito feliz no amor e na vida'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em abril, Henry Cavill, 38, revelou estar vivendo uma fase feliz no amor ao assumir o relacionamento com Natalie Viscuso. Porém, parece que essa alegria não se estende a todos os seguidores do ator, que usou o Instagram neste sábado (15) para fazer um longo desabafo sobre a situação.

Ele começou falando que tem notado o que chamou de "animosidade" em suas redes sociais. "Tem havido muita, vamos chamar de especulação por enquanto, sobre minha vida privada e parcerias profissionais. Embora aprecie a paixão e o apoio dessas mesmas pessoas que estão 'especulando', cheguei a tal ponto que eu precisava dizer algo que, por si só, é uma coisa ruim", iniciou o astro de Hollywood.

Cavill abordou, então, a necessidade que muitas pessoas têm de expor seus pontos de vista, e que nesse afã acabam extrapolando os limites. "Para vocês, que estão expressando seu desdém e mostrando seu descontentamento de várias maneiras surpreendentes, é hora de parar. Sei que pode ser divertido especular, fofocar e mergulhar em nossas próprias câmaras de eco pessoais na internet, mas sua 'paixão' está fora de lugar e causa danos às pessoas de quem mais gosto", disse.

"Mesmo suas suposições mais conservadoras sobre minha vida pessoal e profissional simplesmente não são verdadeiras", pontuou o artista, pedindo educadamente que seus seguidores sigam com "positividade" e requisitando que abracem o que chamou de "era de iluminação social".

"Estou muito feliz no amor e na vida. Ficaria imensamente grato se você fosse feliz comigo. Se você não consegue ser feliz comigo, pelo menos tente se orgulhar e ser a melhor versão de si mesmo", concluiu Cavill.

Conhecido mundialmente por ter dado vida ao Super-Homem nos longas "O Homem de Aço" (2013), "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016) e em "Liga da Justiça" (2021), o astro vem se dedicando atualmente ao bruxo Geralt, do seriado "The Witcher" (Netflix), cuja segunda temporada deverá ser lançada no fim de 2021.