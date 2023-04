Heloisa Buarque de Hollanda é eleita imortal da Academia Brasileira de Letras

Buarque de Hollanda concorria com Oscar Araripe, Denilson Marques da Silva, José Gildo Pereira Borges e José Milton Monteiro Araújo da Silva. Ela era favorita desde o começo do páreo.

Ela remodelou a coletânea há alguns anos com uma nova proposta, "As 29 Poetas Hoje", da Companhia das Letras, selecionando apenas mulheres. Recentemente também organizou três livros sobre feminismo para a Bazar do Tempo, casa em que também publicou os ensaios memorialísticos de "Onde É que Eu Estou?" ao completar 80 anos.

Buarque de Hollanda foi eleita com 34 votos de 38 acadêmicos aptos a participar da eleição. A votação aconteceu, pela primeira vez, por meio de urnas eletrônicas, que foram emprestadas à Academia pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

