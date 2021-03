HBO prepara mais três séries derivadas de 'Game of Thrones', diz site

A produção de "House of the Dragon", série derivada da saga que já está sendo produzida --e confirmada-- pela HBO, deve estrear em 2022 e tem em seu elenco os atores Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Matt Smith.

"Game of Thrones" se tornou uma das maiores produções da HBO. A oitava temporada da série teve um orçamento de US$ 15 milhões (R$ 57,7 milhões, na cotação da época) por episódio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO está desenvolvendo três séries derivadas do universo de "Game of Thrones", criado pelo americano George R. R. Martin. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (19) pela revista Variety.

