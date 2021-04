HBO Max exibe maratona da décima temporada de 'Friends'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de "Friends" poderão matar saudades da série, após 17 anos do fim, em uma maratona especial da décima e última temporada, na HBO Max. A série está atualmente no ar com exclusividade da Warner Channel.

O último ano da série começa com os amigos em Barbados, após uma conferência de Ross. Eles lidam com uma variedade de dilemas e de acontecimentos polêmicos, como o beijo de Ross em Charlie, e a namorada de Joey. Rachel e Joey também haviam se beijado, mas estão sofrendo, pensando em como contar a Ross.

O antigo namorado de Phoebe, Mike, surge na ilha e a surpreende com um pedido de casamento, na frente de seu atual namorado.

Phoebe, Monica e Chandler descobrem todo o drama romântico ao escutar pelas paredes do hotel, as conversas amorosas de Joey e Rachel, de um lado, e de Ross e Charlie, do outro.

Ross, que sente estar enganando Joey, o procura para confessar que quer sair com Charlie. Da mesma forma, Joey quer confessar a Ross seus sentimentos por Rachel.

"Friends" é uma série que foi ao ar de 1994 até 2004 e gira em torno da vida de seis amigos que vivem em Nova York. Eles tentam lidar com os problemas comuns da vida, passando grande parte do tempo no café favorito deles, o Central Perk.

No elenco, estão Jennifer Aniston como Rachel Green; Courteney Cox é Monica Geller; Lisa Kudrow interpreta Phoebe Buffay; David Schwimmer é Ross Geller; Matthew Perry interpreta o personagem Chandler Bing; Matt LeBlanc é Joey Tribbiani.