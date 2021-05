HBO divulga primeiras imagens de série derivada de 'Game of Thrones'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO divulgou nesta quarta-feira (5) as primeiras imagens oficiais da aguardada série "House of the Dragon". Trata-se de uma das séries derivadas de "Game of Thrones", sucesso mundial que foi exibida originalmente entre 2011 e 2019.

A nova série é baseada no livro "Fogo & Sangue", de George R.R. Martin, mesmo autor da história de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Jon Snow (Kit Harington), entre outros personagens icônicos. No entando, ela se passa 300 anos antes da disputa pelo trono de ferro.

Desta vez, será contada especificamente a história da Casa Targaryen. Uma das protagonistas será a atriz Emma D'Arcy. Ela vai interpretar a princesa Rhaenyra Targaryen, primogênita do rei e domadora de dragões. Seu principal dilema é não ter nascido homem.

Por sua vez, Matt Smith vive o príncipe Daemon Targaryen. Ele é o irmão mais novo do rei Viserys e herdeiro legítimo do trono. O personagem é descrito como um "guerreiro incomparável", além de também ser domador de dragões.

Outro personagem central é Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), conhecido como "A Serpente do Mar". Ele é o mais famoso aventureiro náutico da história de Westeros e afirma ter a maior marinha do mundo. Além disso, é mais rico do que os Lannisters.

A HBO também já confirmou Olivia Cooke como Alicent Hightower, a "mulher mais bonita dos Sete Reinos". A personagem foi criada na Fortaleza Vermelha, perto do rei e de seu círculo mais íntimo, e é descrita como possuidora de "uma graça sofisticada e uma aguçada perspicácia política".

Por sua vez, Rhys Ifans faz o papel de Otto Hightower, pai de Alicent. O personagem é "A Mão do Rei", cargo estratégico na hierarquia política da série. Segundo o material de divulgação, ele é leal ao rei e vê Daemon como maior ameaça ao reino.

"House of the Dragon" começou a ser produzida recentemente. A previsão de estreia é em 2022 na HBO e no serviço de streaming HBO Max, que chega em junho ao Brasil.