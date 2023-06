Harry Styles interrompe show para fã grávida ir ao banheiro e ajuda a escolher o nome do bebê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O hábito que Harry Syles tem de interagir com a plateia reservou um momento dos mais simpáticos durante sua apresentação em Cardiff, no País de Gales, nesta quarta-feira (21). Styles, 29, interrompeu o show para que uma fã grávida pudesse ir ao banheiro e, como se não bastasse, tratou de entreter a plateia enquanto ela não retornava.

Foi assim: o casal Elliot e Sian estava nas fileiras da frente do Principality Stadium e jogou um copo de plástico no palco para chamar a atenção do cantor. Dali, da fila do gargarejo, ela pediu ajuda para escolher o nome do bebê que está para nascer.

"É muita pressão, Sian. Você não quer que eu realmente dê o nome, né? Ah, você já tem quatro opções, não é tão aleatório...". O papo estava ficando bom, mas Sian interrompeu para dizer que estava apertada, queria ir ao banheiro (isso tudo aconteceu com Styles no palco e ela, gritando, da primeira fila).

"Acho que todos concordamos que é importante que Sian faça xixi, não é?", perguntou ele à plateia. Styles mandou um "vai lá então, e vai tranquila". "Você sabe o que eu vou fazer desta vez? Você vai fazer xixi, eu vou enrolar todo mundo", disse o astro. Ele cumpriu sua palavra: ficou batendo papo com outros fãs, de olho no retorno de Sian e ainda fez festinha ao vê-la de volta.

Antes de continuar, o cantor de "As It Was" perguntou ao casal em que nomes eles estavam pensando para o filho. Stevie, Harley, Rafe e Caleb. Styles jogou para a galera e o mais aplaudido foi Stevie. Veja: