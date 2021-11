Harry Styles interrompe show para ajudar fã a 'sair do armário'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harry Styles, 27, interrompeu um show que estava fazendo nesta semana em Wisconsin, nos Estados Unidos, por um bom motivo. A pedido de uma fã, o cantor britânico revelou à mãe dela que a moça é gay.

O episódio ocorreu durante um show da turnê Love on Tour, na última quarta-feira (3). Na ocasião, McKinley McConnell, 23, foi para a frente do palco com um cartaz em que era possível ler: "Minha mãe está na seção 201, ajude-me a sair do armário".

Ao ver o pedido, Harry se ajoelhou à beira do palco para falar com McKinley. "O que você gostaria de dizer à sua mãe?", perguntou. "Posso contar a ela, se você quiser."

Os fãs se empolgaram e começaram a gritar, deixando a moça nervosa. "Ok, tem um monte de gente aqui!", observou. "Tem muita gente. Você não sabia? Você pensou bem nisso?", questionou o cantor.

"Você quer contar a ela ou devo contar a ela?", continua ele. Não é possível ouvir a resposta, mas na sequência ele diz: "Eu posso dizer a ela, sim, sem problemas".

Nesse momento, a mãe de McKinley, Lisa, apareceu no telão. O cantor então anunciou: "Lisa, ela é gay!".

Tímida, a mãe cobriu o rosto com as mãos, mas depois mandou beijos para a filha. "Agora, eu não quero estragar o momento, mas não seria bom se vocês estivessem um pouco mais próximas?", brincou o cantor.

À NBC News, a estudante afirmou que que viajou com a mãe de Los Angeles para assistir ao show. Elas não haviam conseguido ir ao show na cidade delas e acabaram precisando sentar-se longe uma da outra.

"Eu comprei o ingresso para ela no último minuto", contou. Ela disse que a mãe ficou surpresa com o anúncio. "Você sempre teve um dom para o drama", teria dito a ela.

"Estou muito além da agradecida por meus pais me apoiarem tanto", afirmou. "Acho que eles provavelmente sempre suspeitaram, mesmo que você tente agir como se eles não suspeitassem. Ela simplesmente dizia que me ama e tem orgulho de mim."

Mais tarde, a fã usou as redes sociais para agradecer a Harry Styles. "Obrigado por criar um lugar seguro para mim, por me deixar crescer ao seu lado como fã e por me ajudar a saber quem eu sou", escreveu.

Ela ainda disse que a mãe está "muito feliz" e também queria que todos soubessem que ela "se divertiu e não conseguia parar de dançar" durante o show. Ela ainda teria recebido brindes do cantor.

Em 2018, Harry Styles já havia feito algo parecido. Durante um show em Connecticut, também nos Estados Unidos, ele anunciou a outra mãe: "Tina, ela é gay!".