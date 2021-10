Harry Styles deve fazer aparição no filme 'Eternos' da Marvel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada desta terça-feira (19), o jornalista da revista Variety, Matt Donnelly, deixou os fãs do cantor Harry Styles, 27, e da Marvel intrigados e ansiosos para a estreia do filme "Eternos", que teve sua premiére em Los Angeles, nesta segunda-feira (18).

"Grande revelação da premiére de 'Eternos' --Harry Styles está no MCU [universo cinematográfico da Marvel] como Eros, Irmão de Thanos", escreveu o jornalista em uma publicação feita em seu Twitter. Apesar de a informação não ter sido confirmada pela Marvel, os fãs dos filmes e do cantor já têm certeza de que o artista faz parte do longa.

Segundo o site New York Post, o cantor aparece nas cenas pós-crédito do filme. A informação causou grande surpresa nos fãs já que Eros, um dos grandes vilões da Marvel, não havia sido citado em outros filmes da franquia.

O personagem também é conhecido como Starfox, e faz parte da espécie dos Eternos. Nos quadrinhos, ele já chegou a fazer parte dos Vingadores e tem como superpoderes voo, superforça e a habilidade de controlar as emoções de outras pessoas.

Os rumores de que o cantor estaria no projeto se iniciaram em fevereiro deste ano, mês em que o dono do sucesso "Watermelon Sugar" faz aniversário, quando uma produtora de filmes mexicana foi desejar parabéns e acabou entregando a informação de que o astro apareceria no filme, mas na época, não passaram de rumores.

Dirigido por Chloé Zhao, "Eternos" remonta às origens do universo e dos humanos, antes mesmo de "Os Vingadores". O filme irá contar a história dos Eternos, uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra. Eles moldaram suas histórias e civilizações enquanto batalhavam contra os vilões da trama, os Deviantes. O longa estreia dia 5 de novembro no Brasil.