'Harry Potter' vai ganhar novo jogo de quadribol, anuncia Warner Bros.

O anúncio de "Quidditch Champions" acontece poucas semanas depois do lançamento de "Hogwarts Legacy", mais recente empreitada do Wizarding World nos games. A produção dividiu a crítica e atraiu polêmica por conta de Rowling, acusada de dar declarações transfóbicas.

O jogo foi anunciado para o PC e consoles de videogame, incluindo o Xbox One e o PlayStation 5, e vai permitir que os jogadores disputam partidas de quadribol online e com amigos. O projeto é da Unbroken Studios, que está envolvido na produção "Suicide Squad: Kill the Justice League".

