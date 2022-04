'The Handmaid's Tale' e 'America' estão entre as estreias de abril do Globoplay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Globoplay anunciou, nesta segunda-feira (4), as novidades que chegam ao seu catálogo neste mês de abril. Produções como a segunda temporada da série "Desalma", as novelas "América" (2005) e "Caminho das Índias" (2009) e a quarta temporada de "The Handmaid's Tale" passam a integrar o streaming.

A segunda temporada da série original Globoplay com um tom sobrenatural, "Desalma", chega à plataforma no dia 28 deste mês. O drama conta com a chegada de Traian Troader (Fábio Assunção), um bruxo que quer acertar contas com Haia (Cassia Kis).

Já com "América", que chega no dia 25 deste mês, os fãs poderção relembrar o amor de Sol (Deborah Secco) e Tião (Murilo Benício), que veem sua vida mudar ao descobrir que a jovem carioca irá viajar para os Estados Unidos. Por fim, a quarta temporada de "The Handmaid's Tale" promete reviravoltas e busca por justiça, vingança e ameaças.

Além do título, a trama "Caminho das Índias" também chega ao catálogo, no dia 18, para integrar o projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia da Globo. O streaming ainda trará opções para os fãs da dramaturgia mexicana. Com "Amar a Morte", na plataforma a partir desta segunda (4), o público conhecerá a história de três homens ligados por um acontecimento na hora de suas mortes.

CONFIRA OUTROS TÍTULOS QUE CHEGAM EM ABRIL NO GLOBOPLAY

A Retaliação (2021) - chega em 06/04

Na série, Alon Shenhav, um detetive extraordinário, retorna à sua cidade natal, onde busca deter uma violenta organização criminosa. Elenco: Tsahi Halevi, Danny Steg, Eli Finish, Amit Romano, Maor Schwietzer.

O Símbolo Perdido (2021) - chega em 07/04

A série é uma adaptação da obra de Dan Bown. Na trama, Robert Langdon, um famoso simbologista de Harvard, precisa desvendar uma série de enigmas mortais para salvar seu mentor e prevenir uma conspiração global. Elenco: Ashley Zukerman, Eddie Izzard, Valorie Curry, Beau Knapp, Sumalee Montano.

Malhação 2009 - chega em 11/04

A novela adolescente mostra Marina, uma jovem apaixonada por seu melhor amigo, Luciano. O romance acaba não decolando até que tudo muda quando Alex, Veridiana e Norma Jean aparecem em suas vidas. Elenco: Bianca Bin, Micael Borges, Humberto Carrão, Mariana Rios, Caio Castro, Sophia Abrahão.

Sissi (2021) - chega em 14/04

A série mostra Sissi, uma jovem duquesa que se tornou a imperatriz da Áustria após se casar com o Imperador Franz Joseph I. Corajosa e destemida em sua nova vida na corte, ela descobrirá os desafios e as dificuldades de estar à frente de um país. Elenco: Dominique Devenport, Jannik Schümann, Jokubas Gutautas, Désirée Nosbusch, Marcus Grüsser.

Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou

O documentário mostra um paralelo entre a arte e a doença do cineasta argentino radicado no Brasil Héctor Babenco (1946-2016) e revela medos e ansiedades, mas também memórias, reflexões e fabulações, num confronto entre vigor intelectual e a fragilidade física que marcou sua vida.

O Clube – 2ª temporada (2020)

O Clube é uma das casas noturnas mais luxuosas e sensuais de Lisboa. Frequentado por políticos e celebridades, o local está prestes a se tornar o centro de uma disputa de poderes. Elenco: Luana Piovani, José Raposo, Margarida Nova, Vera Kolodzig, Sara Matos.

FBI – 3ª temporada (2021)

No maior escritório do FBI, em Nova York, agentes de uma equipe altamente preparada resolvem grandes casos envolvendo corrupção, crimes de ódio e ataques terroristas. Elenco: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Ebonée Noel.

Estação Temple – 2ª temporada (2021)

A série apresenta o cirurgião Daniel, que esconde uma clínica clandestina subterrânea em Londres, onde cuida de pacientes criminosos e desesperados. Elenco: Mark Strong, Carice van Houten, Daniel Mays, Catherine McCormack.

Nudes (2019)

Na série, três jovens de diferentes partes da Noruega vivem os dramas e crises de terem seus nudes violados e expostos na internet. Elenco: Lena Reinhardtsen, Christian Reyes Løvdal, Isak Bekken Lindberg, Tord Kinge.

Leonardo Da Vinci (2021)

A série mostra os anseios e as tormentas de Leonardo da Vinci, um jovem pintor, que enfrenta a acusação de assassinar sua musa inspiradora. Elenco: Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore, James D'Arcy, Alessandro Sperduti.