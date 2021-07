Halsey dá à luz primeiro filho, Ender Ridley

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Halsey, 26, anunciou nesta segunda-feira (19) o nascimento de seu primeiro filho, Ender Ridley. A artista publicou uma foto em que ela aparece segurando o bebê, ainda no hospital, ao lado de seu namorado Alev Aydin.

"Gratidão. Pelo mais 'raro' e eufórico nascimento. Empoderado de amor. Ender Ridley Aydin. 14 de julho de 2021", escreveu na legenda da publicação, que recebeu vários comentários celebrando o nascimento. A gravidez havia sido anunciada em janeiro pela cantora.

O anúncio foi feito em seu Instagram, e a cantora postou três fotos nas quais aparece grávida. Na legenda, escreveu: "surpresa". Em uma das imagens, a cantora aparece com um top colorido de crochê deixando a barriga da gestação à mostra. Nas outras duas fotos, ela cobre os seios com os braços e as mãos.

Recentemente, a artista publicou a capa de seu novo disco, chamado "If I Can't Have Love, I Want Power". No álbum, ela pretende celebrar a maternidade. "O conceito desse álbum é sobre as dores e delícias da gravidez e do nascimento de uma criança", afirmou.

"Foi muito importante para mim que a capa desse álbum mostrasse os sentimentos da minha jornada dos últimos meses", completou Halsey, na legenda da publicação. No ano de 2015 a artista sofreu um aborto espontâneo no meio de um show, quando não sabia estar grávida.

Após o ocorrido, em 2018, a dona de músicas como "Colors" e "Bad at Love" contou que congelou seus óvulos porque sofre de endometriose, distúrbio que consiste em o tecido que reveste o útero crescer fora do órgão.