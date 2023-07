Gwyneth Paltrow diz que não consegue lidar com menopausa: 'Alguém ajude as mulheres'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As mudanças hormonais que acontecem com a chegada da menopausa afetam diversas mulheres e uma delas falou abertamente sobre as dificuldades que enfrenta. Gwyneth Paltrow, 50, conversou com seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre como lida com a menopausa.

"Não consigo lidar. Alguém ajude a mim e a todas as mulheres, meu Deus", escreveu ela. Em resposta a outra pergunta, a atriz disse que, durante a gravidez de seus dois filhos, passou por maus bocados. Ela é mãe de Apple, 19, e Moses, 17, frutos de seu relacionamento de 11 anos com Chris Martin, vocalista do Coldplay.

"Gostaria que mais pessoas tivessem me dito o quão difícil [a gravidez] pode ser. Eu tive muitas pessoas na minha vida que diziam: 'Eu me sinto incrível grávida'. E eu me senti tão mal. Então, o melhor que posso dizer é que vale à pena. Vale muito à pena. Mas espero passe no próximo trimestre."

Neste ano, ela foi inocentada em um julgamento com repercussões internacionais que a acusava de causar um acidente de esqui em fevereiro de 2016, nos Estados Unidos.