Gwyneth Paltrow diz em depoimento que ela é a vítima de acidente de esqui pelo qual foi acusada

A princípio, Sanderson pediu US$ 3,1 milhões de indenização, mas a quantia baixou para US$ 300.000. Paltrow contestou pelo valor simbólico de US$ 1, mais honorários advocatícios. O julgamento começou na terça-feira (21) e Sanderson ainda será chamado a depor para dar sua versão da história.

Segundo Paltrow, Sanderson estava fazendo um "barulho estranho de grunhido", o que a levou a cogitar estar sendo vítima de uma agressão sexual. "Pensei: 'Isso é uma pegadinha? Alguém está fazendo algo pervertido?". Gwyneth contou então que ficou "muito chateada e com muita raiva" nesta hora, e por isso gritou com ele: "Você veio direto nas minhas costas!" (usando alguns palavrões neste momento).

O esquiador, hoje com 76 anos, havia dito que Paltrow praticamente o atropelou numa descida, e que o choque resultou em uma concussão, quatro costelas quebradas e uma lesão cerebral duradoura. Ele também contou que Paltrow não o socorreu e o deixou "atordoado" no meio da neve.

