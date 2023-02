Gustavo sai do Paredão e vence novamente a Prova do Líder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Prova do Líder desta quinta-feira (9), Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da semana e contou que apenas 16 participantes realizariam a prova. Depois de uma longa e complexa prova, Gustavo, emparedado mais cedo no Big Fone, saiu do Paredão e venceu novamente e se torna o Líder da semana.

No início do programa, o Líder Gustavo teve direito a um veto. Gustavo, então, vetou Ricardo da disputa. Cezar, um dos sobreviventes do último Paredão, teve direito a mais um veto e ele vetou Cara de Sapato. Gabriel Santana, também sobrevivente, vetou MC Guimê.

Na primeira etapa, os brothers precisaram montar um quebra-cabeça com o grupo definido e com as mãos algemadas.

Os participantes se dividiram em quatro grupos:

Grupo 1: Paula, Bruno Gaga, Gabriel Santana, Amanda;

Grupo 2: Cezar, Key Alves, Gustavo, Cristian;

Grupo 3: Domitila Barros, Fred Nicácio, Marvvila e Sarah Aline;

Grupo 4: Fred, Larissa, Aline Wirley, Bruna Griphao;

Mas apenas o grupo de Cezar, Key Alves, Gustavo e Cristian foi para a fase final. Nesta segunda etapa, os participantes jogaram individualmente.