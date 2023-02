Gustavo ganha a Prova do Líder no BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brothers do BBB 23 (Globo) precisaram de agilidade e atenção na Prova do Líder desta semana, que foi comparada pelos internautas com as Olimpíadas do Faustão. Eles passaram por um circuito, com direito a checkpoints, gangorras e um cronômetro valendo. Gustavo conseguiu o melhor tempo de prova: 31.238 segundos. Sendo assim, o empresário é o novo líder.

O brother chegou a ser desclassificado, mas, antes de anunciar o resultado final da disputa, Tadeu Schmidt chamou o VAR novamente e a prova do participante foi validada.

"Tivemos uma reviravolta no final da Prova do Líder", anunciou o apresentador. Ele mostra as imagens para o público. "No momento da rampa, ele tem a ponta do pé na beirada. A direção de prova ampliou a imagem e a prova foi validada", disse Tadeu.

Gustavo escolheu seu grupo VIP: Key, Fred Nicácio, Cristian, Gabriel Santana, Cezar e Marvvila.

Na noite desta quarta-feira, cowboy e Key tiveram um papo quente e falaram que queriam transar, mas depois frearam na decisão e disseram que se um dos dois pegassem o líder, o sexo iria acontecer.

Obviamente, que mesmo antes da prova acontecer, a web já estava ansiosa por esta liderança do casal.