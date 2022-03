Gustavo e Eslovênia voltam a discutir sobre prioridade na fila da psicóloga do BBB

Eslovênia também disse que não achou legal a visão de Gustavo, e afirmou que o brother não podia medir quem estava pior, já que todos do quarto Lollipop ficaram extremamente chateados com a saída de Larissa.

O brother manteve sua opinião sobre a "falta de empatia" que os amigos de Laís tiveram com ela em não a priorizarem durante o atendimento com a psicóloga da casa. Ele defendeu que a médica estava muito abalada após a eliminação de Larissa, e além de ter passado a noite em claro, estava "visivelmente mal".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gustavo e Eslovênia protagonizaram momentos de climão nesta madrugada de quinta-feira (3) durante a festa do líder Paulo André no BBB 22 (Globo). Os dois voltaram a falar sobre um episódio que aconteceu durante a manhã desta quarta (2) envolvendo Laís.

