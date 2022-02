Gustavo diz para Laís que vota em quem for preciso para defendê-la no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gustavo afirmou para Laís durante a festa dessa madrugada que pretende proteger a sister do paredão. O brother do BBB 22 (Globo) já está na berlinda e vai disputar a prova bate e volta após a votação da casa que acontece nesta noite domingo (20). Ele foi escolhido por Brunna Gonçalves que atendeu o Big Fone.

Segundo disse Gustavo, ele vai votar "em quem for preciso" para defendê-la. Os dois estão ficando de casal desde a festa da última quarta-feira (16), quando se beijaram pela primeira vez na cama depois de flertarem a madrugada inteira. Na ocasião, ele foi direto com a médica e afirmou que essa era a sua intenção mesmo antes de entrar na casa.

Laís é a principal escolha da casa no momento. O líder Lucas, inclusive, cogita colocá-la no paredão, mas ainda segue na dúvida entre a sister e nomes como Jade Picon, Larissa e Tiago Abravanel. Gustavo também era uma opção, mas agora já foi descartada.

Larissa e Laís foram escolhidas pelo anjo Arthur Aguiar para o castigo do Monstro nesse sábado (19). As sistera não ficaram felizes com a escolha do cantor e prometeram "revidar" assim que possível. Elas também comentaram com Jade, de quem são próximas, que Arthur queria atingi-la, mas não teve coragem.

Recém-chegado na casa do BBB 22, Gustavo tinha certeza que iria para o paredão muito antes do Big Fone tocar. Com uma semana completa no programa, ele já causou intrigas e fez inimizades com Larissa, sua ex-parceira de Casa de Vidro. Na última semana os dois discutiram e ele alfinetou dizendo que ela é uma "plantinha" na cara dura.

No jogo da discórdia que aconteceu na segunda-feira passada (14), antes da eliminação de Bárbara no paredão e a expulsão de Maria, Gustavo incomodou alguns participantes e principalmente Brunna, para quem deu a placa de "sem personalidade" e também chamou de "planta".

O brother também se posicionou contra os ataques que Natália estava recebendo do coletivo e levantou o debate para outros participantes como, por exemplo, Arthur Aguiar, de quem está se aproximando. Depois disso a casa tirou a sister do foco e passou a olhar para Laís, que na semana passada quase foi para o paredão (indicada por Natália no contragolpe) mas venceu a prova bate e volta.