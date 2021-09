Gui Araújo diz que vai fazer tudo diferente no reality "A Fazenda 13"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-participante do reality De Férias com o Ex, Gui Araújo, é o 11º participante confirmado em A Fazenda 13. O anúncio foi feito neste domingo (12) no perfil do TikTok do programa.

"Estou de peito aberto para encarar essa experiência. Já acompanhei outras temporadas, estou preparado fisicamente e psicologicamente para aguentar qualquer batalha aí e pode ter certeza que nas provas, principalmente, vai ser difícil de passar por mim", afirmou no vídeo.

O influenciador digital tem mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Ele ficou conhecido após participar da primeira temporada do De Férias com o Ex, em 2016, e da quinta, em 2019.

Araújo já foi namorado de Anitta, Gabi Brandt e também já foi visto com Duda Reis, ex de Nego do Borel, que também fará parte do elenco de A Fazenda 13.

Sobre as expectativas dos fãs para ele no programa comparando com ex-participantes, ele diz que "podem esperar tudo diferente, não vou fazer nada igual".

"Agora é oficial, estou na @afazendarecord, conto com o apoio de vocês", escreveu em publicação no seu Instagram.

Além de Gui Araújo, foram também confirmados a assistente de palco do programa do Ratinho Valentina Francavilla as influenciadoras Mileide Mihaile e LizianeTierrez, os atores Victor Pecoraro e Mussunzinho, os cantores Nego do Borel, Fernanda Medrado e Tati Quebra Barraco, o veterano de realities Arcrebiano, conhecido como Bil Araújo, que já esteve no BBB e em No Limite, ambos da Globo, neste ano e a finalista do Big Brother Italiano, a modelo Dayane Mello.

A Fazenda 13 estreia na próxima terça-feira (14) e será apresentado por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O reality show contará com 21 participantes e, em princípio, deve durar 94 episódios.