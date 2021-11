Gui Araujo, Dayane e Bil disputam a roça em A Fazenda 13

Aline usou o poder da chama amarela para se imunizar e salvar Solange no resta um. Bil acabou sobrando na dinâmica e ocupou o quarto lugar da roça. Ele teve que vetar um peão na Prova do Fazendeiro e escolheu Gui Araujo. "Ele é muito forte nas provas, joga muito bem."

Nesta semana, MC Gui foi direto para a roça indicado pelo fazendeiro Rico, que citou os desentendimentos deles no jogo. Já Gui Araújo recebeu seis votos dos peões, empatando com Solange Gomes. Com isso, a decisão de quem ocuparia o segundo banco da roça ficou com Rico, que escolheu Gui Araujo.

Na prova, os peões tiveram que usar uma empilhadeira para completar uma estante com produtos. Depois, eles subiram em escadas para fechar as cortinas que protegem os produtos. MC Gui foi o mais rápido e se tornou o novo fazendeiro.

