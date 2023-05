Greve dos roteiristas paralisa gravações da temporada final de 'Stranger Things'

A mensagem, publicada no Twitter, ainda encerra com a hashtag "WGA Strong", sigla em inglês para "sindicato dos roteiristas forte".

"Duffers aqui. Não paramos de escrever quando as filmagens começam. Embora estejamos ansiosos para iniciar a produção com nosso incrível elenco e equipe, isso não é possível durante esta greve. Esperamos que um acordo justo seja alcançado em breve para que todos possamos voltar ao trabalho. Até então - câmbio e desligo", escreveram eles.

