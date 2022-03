Gretchen se une à amiga Narcisa no novo Encrenca: 'Levando web para a TV'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Totalmente repaginado, o humorístico Encrenca (RedeTV!) retorna com nova temporada neste domingo (27) às 19h45. O programa chega com um quarteto inédito de apresentadores, cada um com seu quadro especial. "Vai ser um programa muito diferente, nós temos a verdadeira Narcisa", afirma Marcelo Barbur que comanda a atração ao lado de Gretchen e Tokinho, além da socialite.

Com trotes, notícias das celebridades, entrevistas e até mesmo performances, o novo elenco quer fazer com que o programa se torne parte da rotina do público e tire boas risadas de quem assistir. Narcisa diz que este momento é especial em sua carreira, já que seus fãs sempre pediram que ela voltasse para a televisão. "Sempre pediram essa volta... tem sido divertido", afirma ela, que esteve no reality Mulheres Ricas (Band) entre 2012 e 2013 .

"Nem parece um trabalho", completa a socialite, que celebra o momento por mais um motivo: a parceria com a amiga de longa data Gretchen. "Guardamos esse encontro na televisão para um momento especial", conta ela que nunca encontrou a cantora na TV, até agora. "Viralizou esses dias um vídeo nosso rindo, que será exibido na estreia do Encrenca", diz ela, que comandará entrevistas no programa.

Já Gretchen, que é considerada a Rainha dos Memes na internet, comandará disputas no palco, quadros de variedades e performances. "Foi inesperado [o convite]. Quando o diretor Julio Piconi me procurou, ele disse: 'quero um elenco diferente, que leve a internet para TV'. E isso nunca foi feito antes, geralmente o processo é inverso. Achei genial e estou muito feliz de apresentar ao lado de pessoas tão queridas", diz.

A cantora admite que não entendia muito dessa história de memes na internet, mas agora se diverte com eles. "No começo eu detestava, queria processar as pessoas que estavam usando minha imagem. Não entendia o que estava escrito, porque eu não tinha dito aquilo, mas meus filhos me explicaram o que era um meme. Aí sim eu comecei a me divertir com ele, eu tenho uma pasta só com os meus próprios."

Apesar de o quarteto já ter experiência com público e redes sociais, Marcelo Barbur, conhecido como Beby, que também é apresentador do Chupim da Rádio Metropolitana, diz que o Encrenca traz um desafio novo para ele. "Na televisão, precisamos conquistar o público de uma forma grande", diz ele, que será responsável pelos trotes "turbinados" do programa, agora dirigido por Júlio Piconi.

Para o influenciador Tokinho, a apresentação do programa vai além de apenas um trabalho. "Não caiu a ficha ainda, até porque eu vejo muito a questão do nanismo que nunca teve a oportunidade, as pessoas com nanismo sempre foram um joguinho de chacota, algo para complementar", explica ele, que será responsável por atualizar o público dos assuntos que viralizaram na semana.

Assim como Beby, ele diz que comandar um programa ao vivo é um desafio novo e diferente do que costuma fazer como influenciador, com uma responsabilidade duplicada. "É algo surreal, tiro o meu chapéu, nunca imaginei estar no palco com esse elenco", afirma.

"Eu sempre gostei de desafios e quanto mais, melhor", completa Gretchen. "Por ser um programa ao vivo, três horas no ar, só teremos que sentir muito do que o público quer e espera da nós. Mas estou muito confiante que faremos o nosso melhor, e que venham mais desafios."

No ano de 2021, o programa já havia passado por uma mudança no elenco, com Viny Vieira, Júlio Cocielo, Victor Sarro, Fernanda Keulla e Caio Pericinoto. Na época, o humorístico havia mantido suas principais marcas e quadros e contava com João Kléber e Rafael Paladia na direção.

Na época, a audiência do programa teve um aumento de três décimos na Grande São Paulo. No mês de setembro, a média foi de 3,8 pontos, melhorando os índices de audiência até então, que estavam entre 3 e 3,5 pontos nos meses anteriores (cada ponto equivale a cerca de 76 mil domicílios).