Grazi Massafera assina com a Globo só 7 meses após encerrar contrato fixo

Apesar da participação acertada com a Globo, Grazi continua sendo uma das mais cotadas para protagonizar o remake de "Dona Beija" no HBO Max. De Wilson Aguiar Filho (1951-1991), o folhetim foi a primeira novela da extinta Rede Manchete, em 1986, com Maitê Proença no papel-título e direção de Herval Rossano.

Coincidência ou não, a escolha de Grazi para o papel une duas ex-BBBs. Grazi ficou em segundo lugar no Big Brother Brasil 5 e Jade esteve na última edição do reality. Enquanto a primeira é um dos casos mais marcantes de ex-BBBs que se tornaram artistas, Jade despertou algumas desconfianças e críticas.

