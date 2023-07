Grávida de filha de Neymar, Bruna Biancardi publica foto nua com barrigão à mostra

Neymar já é pai do menino Davi Lucca, de 11 anos. O menino é fruto da relação com a também influenciadora digital Carol Dantas.

Segundo Biancardi, o nome é uma adaptação da expressão "minha vida", em francês. "Ma" significa "minha" e "vie" significa "vida" no idioma do país, onde ele vive desde 2017 quando deixou o Barcelona, da Espanha, para defender o Paris Saint-Germain.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi, 29, surpreendeu os seguidores neste sábado (29) ao publicar fotos artísticas de sua gravidez. A influenciadora digital está esperando a menina Mavie, do relacionamento com o jogador Neymar, 31.

