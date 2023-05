A Grande Conquista: Cumprindo condicional, Igor Cavallo teve autorização judicial para participar

Dentro do reality, Igor Cavallo é um dos confinados da primeira fase da atração, disputando uma das 10 vagas para adentrar na Mansão. Com 43 anos, ele nasceu em São Paulo e ele se apresenta como mestre de jiu-jitsu e fotógrafo.

Livramento ou liberdade condicional é quando o juiz permite o cumprimento da pena (ou parte dela) em liberdade. O benefício pode ser concedido ao condenado a pena de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que cumprido um terço da pena (se não for reincidente em crime doloso), metade do período (se houver reincidência), comprovado comportamento satisfatório, reparado o dano causado pela infração ou cumprido mais de dois terços da pena (para casos de crime hediondo, tortura, tráfico de drogas e terrorismo). Cada caso é concedido pelo Juiz da execução, sendo ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Igor da Silva Cavallo, um dos concorrentes de A Grande Conquista, está em liberdade condicional e recebeu autorização judicial para participar do reality show da Record. Ele responde a oito processos no Tribunal da Justiça de São Paulo. A informação foi confirmada à reportagem pelo próprio TJ-SP.

