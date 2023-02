Grammy 2023 anuncia nesta noite os seus vencedores da 5ª edição do prêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grammy acontece na noite deste domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos reunindo alguns dos maiores nomes da indústria musical americana. Beyoncé, que anunciou uma turnê mundial para divulgar o álbum "Renaissance", lidera as indicações deste ano com presença em nove categorias, incluindo a de álbum do ano.

Beyoncé já ganhou duas estatuetas na noite, de melhor gravação dance/eletrônica, com "Break My Soul", e melhor performance R&B tradicional, com "Plastic Off the Sofa".

A americana, que pode se tornar a artista com mais estatuetas da história, concorre nas principais categorias ao lado de artistas como Harry Styles, Adele, Lizzo e Kendrick Lamar, que disputam para ver quem leva o álbum, gravação e música do ano.

Outro dos principais prêmios, o de revelação do ano, tem especial significado para o mercado brasileiro, já que Anitta está na corrida --mesmo que já tenha dez anos de carreira--, ao lado de estrelas como Latto e a banda de rock Maneskin.

Styles, Bad Bunny e Lizzo estão entre os artistas que vão se apresentar na 65ª edição do prêmio. Também foram confirmados Mary J. Blige, Brandi Carlile, Sam Smith e Kim Petras, Luke Combs e Steve Lacy --nomes reconhecidos entre as principais indicações.

No Brasil, o prêmio será exibido pelo canal de televisão pago TNT e pela HBO Max, a plataforma de streaming, a partir das 21h30, horário de Brasília. A apresentação será feita por Ana Furtado. O tapete vermelho começa às 20h, pelo canal E!.

A partir das 17h30, um total de 80 dos 91 prêmios, que possui uma série de subdivisões serão entregues no Microsoft Theater em Los Angeles.

Relembre abaixo os principais indicados da premiação e acompanhe as atualizações para conhecer os vencedores.

Os vencedores

Melhor compilação de trilha sonora para mídia visual: "Encanto", da Disney, vários artistas

Melhor trilha sonora para mídia visual: "Encanto", Germaine Franco

Melhor trilha sonora para videogames e mídias interativas: "Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok", Stephanie Economou

Melhor gravação remixada: About Damn Time (Purple Disco Machine Remix), Purple Disco Machine, remixer (Lizzo)

Melhor álbum de áudio imersivo: "Divine Tides", Stewart Copeland e Ricky Kej

Melhor engenharia de som para álbum, não clássico: "Harry's House", Harry Styles

Melhor arranjo instrumental ou a capella: "Scrapple From The Apple", Magnus Lindgren, John Beasley & The SWR Big Band Featuring Martin Aeur

Melhor composição instrumental: Geoffrey Keezer - "Refuge"

Melhor arranjo de instrumentos e vocais: Vince Mendoza, "Songbird"

Melhor álbum de new age: "Mystic Mirror", White Sun

Best Improvised Jazz Solo: "Endangered Species", Wayne Shorter & Leo Genovese

Melhor álbum de jazz vocal: "Linger Awhile", Samara Joy

Melhor álbum de jazz instrumental: "New Standards, Vol. 1", Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton & Matthew Stevens

Melhor álbum de grupo de grande formação de jazz: "Generation Gap Jazz Orchestra", Steven Feifke, Bijon Watson & Generation Gap Jazz Orchestra

Melhor álbum de música infantil: "The Movement", Alphabet Rockers

Melhor audiolivro, narração ou gravação narrativa: "Finding Me", Viola Davis

Melhor performance R&B: "Hrs & Hrs", Muni Long

Veja os indicados ao Grammy 2023

Álbum do ano

ABBA - "Voyage"

Adele - "30"

Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti"

Beyoncé - "Renaissance"

Brandi Carlile - "In These Silent Days"

Coldplay - "Music of the Spheres"

Harry Styles - "Harry's House"

Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers"

Lizzo - "Special"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

Gravação do ano

"Don't Shut Me Down," ABBA

"Easy on Me," Adele

"Break my Soul," Beyoncé

"Good Morning Gorgeous," Mary J. Blige

"You and Me on the Rock," Brandi Carlile feat. Lucius

"Woman," Doja Cat

"Bad Habit," Steve Lacy

"The Heart Part 5," Kendrick Lamar

"About Damn Time," Lizzo

"As It Was," Harry Styles

Música do ano

Adele - "Easy on Me"

Beyoncé - "Break My Soul"

Bonnie Raitt - "Just Like That"

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "God Did"

Gayle - "ABCDEFU"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Lizzo - "About Damn Time"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)"

Revelação do ano

Anitta

Omar Apollo

Domi & Jd Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwie

Molly Tuttle

Melhor performance solo pop

Adele - "Easy on Me"

Bad Bunny - "Moscow Mule"

Doja Cat - "Woman"

Harry Styles - "As It Was"

Lizzo - "About Damn Time"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Melhor performance pop solo ou grupo

ABBA - "Don't Shut Me Down"

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran - "Bam Bam"

Coldplay & BTS - "My Universe"

Post Malone & Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Sam Smith & Kim Petras - "Unholy"

Melhor álbum pop vocal tradicional

Diana Ross - "Thank You"

Kelly Clarkson - "When Christmas Comes Around..."

Michael Bublé - "Higher"

Norah Jones - "I Dream of Christmas (Extended)"

Pentatonix - "Evergreen"

Melhor álbum pop vocal

ABBA - "Voyage"

Adele - "30"

Coldplay - "Music of the Spheres"

Harry Styles - "Harry's House"

Lizzo - "Special"

Melhor gravação dance/eletrônica

Beyoncé - "Break My Soul"

Bonobo - "Rosewood"

David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

Diplo & Miguel - "Don't Forget My Love"

Kaytranada Featuring H.E.R. - "Intimidated"

Rüfüs Du Sol - "On My Knees"

Melhor álbum dance/eletrônica

Beyoncé - "Renaissance"

Bonobo - "Fragments"

Diplo - "Diplo"

Odesza - "The Last Goodbye"

Rüfüs Du Sol - "Surrender"

Melhor performance de rap

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "God Did"

Doja Cat - "Vegas"

Gunna & Future Featuring Young Thug - "Pushin P"

Hitkidd & Glorilla - "F.N.F. (Let's Go)"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Melhor performance de rap melódico

DJ Khaled Featuring Future & SZA - "Beautiful"

Future Featuring Drake & Tems - "Wait for U"

Jack Harlow - "First Class"

Kendrick Lamar Featuring Blxst & Amanda Reifer - "Die Hard"

Latto - "Big Energy (Live)"

Melhor música de rap

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "God Did"

Future Featuring Drake & Tems - "Wait for U"

Gunna & Future Featuring Young Thug - "Pushin P"

Jack Harlow Featuring Drake - "Churchill Downs"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Melhor álbum de rap

DJ Khaled - "God Did"

Future - "I Never Liked You"

Jack Harlow - "Come Home the Kids Miss You"

Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers"

Pusha T - "It's Almost Dry"

Melhor álbum de pop latino

Camilo - "De Adentro Pa Afuera"

Christina Aguilera - "Aguilera"

Fonseca - "Viajante"

Rubén Blades & Boca Livre - "Pasieros"

Sebastián Yatra - "Dharma +"

Melhor álbum de música urbana

Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti"

Daddy Yankee - "Legendaddy"

Farruko - "La 167"

Maluma - "The Love & Sex Tape"

Rauw Alejandro - "Trap Cake, Vol. 2"

Melhor performance de R&B

Beyoncé - "Virgo's Groove"

Jazmine Sullivan - "Hurt Me So Good"

Lucky Daye - "Over"

Mary J. Blige Featuring Anderson .Paak - "Here With Me"

Muni Long - "Hrs & Hrs"

Melhor performance de R&B tradicional

Adam Blackstone Featuring Jazmine Sullivan - "'Round Midnight"

Babyface Featuring Ella Mai - "Keeps on Fallin'"

Beyoncé - "Plastic Off the Sofa"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Snoh Aalegra - "Do 4 Love"

Melhor música de R&B

Beyoncé - "Cuff It"

Jazmine Sullivan - "Hurt Me So Good"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Muni Long - "Hrs & Hrs"

PJ Morton - "Please Don't Walk Away"

Melhor álbum de R&B progressivo

Cory Henry - "Operation Funk" Moonchild - "Starfuit"

Steve Lacy - "Gemini Rights"

Tank and the Bangas - "Red Balloon"

Terrace Martin - "Drones"

Melhor álbum de R&B

Chris Brown - "Breezy (Deluxe)"

Lucky Daye - "Candy Drip"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

PJ Morton - "Watch the Sun"

Robert Glasper - "Black Radio III"

Melhor clipe

Adele - "Easy on Me"

BTS - "Yet to Come"

Doja Cat - "Woman"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Taylor Swift - "All Too Well: The Short Film"

Melhor filme musical

Adele - "Adele One Night Only"

Billie Eilish - "Billie Eilish Live at the O2"

Justin Bieber - "Our World"

Neil Young & Crazy Horse - "A Band a Brotherhood a Barn"

Rosalía - "Motomami (Rosalía TikTok Live Performance)"

Various Artists - "Jazz Fest: A New Orleans Story"

Melhor performance country solo

Kelsea Ballerini - "Heartfirst"

Maren Morris - "Circles Around This Town"

Miranda Lambert - "In His Arms" Willie

Nelson - "Live Forever"

Zach Bryan - "Something in the Orange"

Melhor performance country em dupla ou grupo

Brothers Osborne - "Midnight Rider's Prayer"

Carly Pearce & Ashley McBryde - "Never Wanted to Be That Girl"

Ingrid Andress & Sam Hunt - "Wishful Drinking"

Luke Combs & Miranda Lambert - "Outrunnin' Your Memory"

Reba McEntire & Dolly Parton - "Does He Love You (Revisited)"

Robert Plant & Alison Krauss - "Gonig Where the Lonely Go"

Melhor música de country

Cody Johnson - "'Til You Can't"

Luke Combs - "Doin' This"

Maren Morris - "Circles Around This Town"

Miranda Lambert - "If I Was a Cowboy"

Taylor Swift - "I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From the Vault)" []

Willie Nelson - "I'll Love You Till the Day I Die"

Melhor álbum de country

Ashley McBryde - "Ashley McBryde Presents: Lindeville"

Luke Combs - "Growin' Up"

Maren Morris - "Humble Quest"

Miranda Lambert - "Palomino"

Willie Nelson - "A Beautiful Time"

Melhor álbum de jazz latino

Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Featuring The Congra Patria Son Jarocho Collective - "Fandango at the Wall in New York"

Arturo Sandoval - "Rhythm & Soul"

Danilo Pérez Featuring The Global Messengers - "Crisálida"

Flora Purim - "If You Will"

Miguel Zenón - "Música de las Américas"