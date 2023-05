Governo Lula prepara homenagem a Rita Lee em evento oficial em Salvador

"Não é uma questão direta de amizade, tive poucos momentos com ela. Mas é pelo que ela simboliza para o Brasil e para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária", afirmou Margareth, que ainda lamentou a morte do deputado David Miranda também nesta terça.

Na abertura do encontro, será projetada uma imagem de Rita Lee ao som da canção "Flagra". Margareth deverá fazer um discurso em homenagem à ícone do rock brasileiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos nesta terça-feira (9), será homenageada no lançamento da Lei Paulo Gustavo, na quinta-feira (11), na Concha Acústica, em Salvador. O evento contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

