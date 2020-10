Gloria Groove se joga no R&B e lança 'A Tua Voz', primeira música de novo projeto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Gloria Groove, 25, lança nesta quinta-feira (22) nas plataformas digitais a música "A Tua Voz", o primeiro single de seu mais novo disco EP (com até seis faixas), de nome "Affair". No projeto, ela se lança ao estilo R&B e diz pegar influências de cantoras como Whitney Houston, Beyoncé e Alicia Keys.

Gloria mostra no novo disco uma faceta mais romântica e reflexiva. A canção foi composta por ela em parceria com Pablo Bispo, Sérgio Santos e Ruxell, responsáveis por "Bumbum de Ouro", que já contabiliza 112 milhões de visualizações no YouTube, e "Coisa Boa" (63 milhões de views no YouTube).

"As cinco faixas representam para mim as cinco fases da paixão, e cada uma foi para um braço da sonoridade do R&B. O EP é mais sobre a relação com a minha própria cabeça e minha persona do que necessariamente sobre um relacionamento. Apesar de as músicas terem cunho romântico, passional, elas têm altos e baixos. Há músicas mais tóxicas, outras mais apaixonadas ou mais envolventes", explica Gloria.

Todas as canções serão lançadas ainda em 2020 e vão ganhar clipe. Isso fará com que o EP vire um projeto audiovisual. "A gente vem inovando, de certa forma, com o uso de uma tecnologia nova pouquíssima requisitada no Brasil. O clipe de 'A Tua Voz' é um sonho. Eu sempre imaginei desse jeitinho", comenta Groove.

A cantora tem atualmente 3,17 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1,57 milhões de inscritos no YouTube. Além disso, coleciona hits desde 2016, como "Dona", o seu primeiro, "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim" e "Bumbum de Ouro".