Glória Groove e Léo Santana serão as atrações da festa do "BBB21"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando Sarah se tornou a quarta líder do BBB, em meados de fevereiro, em conversa com Juliette e Gil, o trio se animou com a possibilidade de ver um show de Glória Groove no reality. Este dia chegou e com animação dobrada: a festa deste sábado (20) contará com a energia de Glória Groove e também de Léo Santana.

"Música, diversão, irreverência e muito alto astral. Levar alegria para o povo é o que a gente faz e quer fazer ainda mais para eles, que estão confinados", garante o cantor baiano. Fã do programa, Groove conta que está animada para a apresentação no reality.

"É muito doido pensar que estarei matando a saudade dos palcos com os brothers e o Brasil inteiro assistindo. Dessa vez, mantive o show bem pop e enérgico para segurar a vibe deles lá em cima até o final! Vai ser tudo!", avisa a cantora.

A noite de hoje terá uma razão a mais para ser especial para os cantores, porque será a primeira vez que eles vão cantar no palco "Arrasta", música que gravaram em parceria. "Juntar o GG da Bahia com a GG de São Paulo é sinônimo de suor, quebração e gritaria!", disse Groove, brincando com o apelido de Santana e as iniciais de seu nome artístico.

A cantora promete agitar o BBB com sucessos como "Coisa Boa", "Mil Grau" e "Bumbum de Ouro". Santana também cantará clássicos de sua carreira solo e também dos tempos em que foi vocalista do Parangolé, como "Santinha", "Contatinho", "Invocada", "Apaixonadinha" e "Rebolation".