Globo veta homenagem a Lima Duarte na Record

Ele é um dos poucos atores que tem o chamado "contrato vitalício" com a Globo. São acordos renovados a cada três anos, automaticamente, e dados para figuras históricas da história da empresa. É o caso, por exemplo, de Cid Moreira e Sérgio Chapelin, ex-âncoras do Jornal Nacional.

O que chama a atenção é que o canal mudou um entendimento que teve recentemente com a própria Record. No último mês de julho, a empresa liberou Ana Maria Braga para ser homenageada no Domingo Espetacular, revista eletrônica exibida nas noites de domingo e comandada por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar. Por isso, esperava-se que houvesse uma liberação para Lima Duarte agora.

A inauguração da TV brasileira ocorreu com a abertura da pioneira TV Tupi (1950-1980). Na época, Lima Duarte já trabalhava em rádio e, na televisão, atuou na primeira novela nacional, a histórica "Sua Vida me Pertence" (1951).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.