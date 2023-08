Globo reduz episódios e convoca Ludmilla, Daniel e Claudia Leitte para encerrar The Voice Brasil

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo já definiu todos os detalhes da próxima temporada do The Voice Brasil, que será a última do programa musical na TV brasileira. Produzida apenas para cumprir o contrato, a emissora reduziu o número de episódios em relação ao que era produzido nos últimos dez anos. Fátima Bernardes seguirá na apresentação. Iza, Michel Teló, Carlinhos Brown e Lulu Santos seguem no júri fixo.

A produção também convocou cantores que já foram jurados para participações especiais. A informação consta no pacote comercial do programa, obtido pelo F5. A estreia da 12ª e última temporada será em 28 de novembro, com exibição nas noites de terça e quinta, após "Terra e Paixão", atual novela das nove.

O episódio derradeiro vai ao ar um mês depois, em 28 de dezembro. Apenas a final será ao vivo. Todos os outros programas serão gravados previamente.

Desde que estreou no Brasil em 2012, a Globo nunca havia produzido uma temporada do The Voice Brasil com menos de 13 episódios. Com o sucesso alcançado, a emissora chegou a fazer uma temporada de 22 episódios em 2018.

Para trazer nostalgia, a Globo convidou ex-jurados de diversas versões do programa. Ludmilla, que atuou no The Voice+ em 2021, fará uma participação como jurada auxiliar. Daniel, que fez parte do primeiro time fixo, em 2012, também retorna. Claudia Leitte, que ficou no programa por seis anos, é outro nome que estará de volta. Fafá de Belém, Mumuzinho e Toni Garrido também foram convocados.

A queda de audiência e de repercussão nos últimos anos foram fatores preponderantes para que o The Voice Brasil fosse cancelado pela Globo. A emissora confirmou a informação em nota enviada na última segunda-feira (28).

"Em 2023, o ‘The Voice Brasil’ chega à 12ª e última temporada. A partir de novembro, com exibição às terças e quintas e apresentação de Fátima Bernardes, estreia a nova edição que promete muitas emoções, com novidades, surpresas, convidados especiais e homenagens aos momentos mais marcantes da história da família ‘Voice’", diz a nota.

Desde que estreou na TV brasileira em 2012, o programa teve 22 edições. É uma média de duas por ano. Além das 11 temporadas tradicionais, foram oito do The Voice Kids e mais duas do The Voice+, com cantores idosos. Em 2023, além da versão tradicional, o The Voice Kids foi exibido no primeiro semestre. Já o The Voice+ foi cancelado.

Outro fator que pesou foi a pouca procura comercial da edição tradicional de 2022 e da versão infantil deste ano. Mesmo com Fátima, o The Voice 2022 teve apenas dois patrocinadores, número considerado baixo para os padrões da Globo. O The Voice Kids teve apenas um, bem abaixo do que conseguiu em anos anteriores.

Ainda não há informação sobre o que a Globo colocará no lugar do programa para completar sua grade.