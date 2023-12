Globo paga R$ 60 mil de indenização a ex-goleiro do Vasco 'humilhado' em transmissão de jogo

Atualmente com 40 anos, Sidão jogou a última temporada de futebol no Azuriz, time da primeira divisão do Paraná que disputou a Série D do Brasileirão.

Sidão disse ainda que o caso fez seus contratos no futebol minguarem. Em sua defesa, a Globo afirmou que, após o caso, modificou o regulamento da premiação para evitar novas situações do tipo e fez um pedido de desculpas público e privado ao atleta. A TV lembrou, porém, que ele já tinha idade avançada para um jogador na ocasião.

Naquele ano, a Globo começou a eleger o "Craque do Jogo" nas partidas que transmitia e colocou a responsabilidade na mão dos telespectadores, por meio de votação na internet. Sidão foi eleito com 90% dos votos, numa situação considerada de chacota.

A informação foi confirmada pelo advogado de Sidão, Marcelo Morel, à reportagem. "A Globo já fez, sim, o depósito em juízo do valor da condenação, que acrescido de juros, correção e verbas sucumbenciais, alcançou aproximadamente R$ 60 mil. Do nosso lado, peticionamos ao juiz requerendo o levantamento da referida quantia", diz Morel.

