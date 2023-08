Globo fecha acordo exclusivo com oito federações e compra 81 jogos das Eliminatórias da Copa 2026

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo acertou nesta segunda-feira (28) um contrato de exclusividade com oito federações de futebol da América do Sul para a transmissão das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que começam no mês que vem.

Além da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que já estava acordada desde o primeiro semestre, assinaram Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai, Paraguai, Peru e Venezuela em todas as plataformas.

Ao todo, serão 81 partidas com transmissão do SporTV, o canal esportivo do grupo de comunicação. Em TV aberta, a Globo vai mostrar os jogos da seleção brasileira. A única que não acertou ainda foi a Bolívia, porque a federação local deseja mostrar todos os jogos de sua seleção nacional em casa através de seu canal no YouTube para todo o mundo, sem negociar com intermediários.

A Globo fechou acordos com as agências Mediapro e Brax, que representavam os países nas negociações. Quando estas seleções jogarem em casa ao longo das 18 rodadas do torneio, a emissora terá os direitos.

Todos os confrontos serão exibidos no SporTV com exclusividade e no Globoplay, streaming da emissora, em simulcast. Quando a seleção brasileira estiver em campo, a TV Globo também fará a cobertura.

A primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas será no próximo dia 7 de setembro, com três partidas que serão transmitidas com exclusividade pelo SporTV: Paraguai x Peru, Colômbia x Venezuela e Argentina x Equador.

O Brasil estreia no dia 8, às 21h45, recebendo a Bolívia no Mangueirão, em Belém, em partida que marca a estreia do técnico Fernando Diniz, comandante do Fluminense, à frente da seleção. Logo em seguida, o Brasil encara o Peru no dia 12 de setembro, às 23h. Na TV aberta, a narração será de Luís Roberto, novo titular da emissora.

Com transmissão garantida na Globo, em todas as suas plataformas, a Copa do Mundo da FIFA 2026 marcará a estreia de um novo formato da competição. Será a primeira realizada em três sedes - Estados Unidos, Canadá e México - e contará com a participação de 48 países.

A Globo também terá um novo formato de transmissão. Em 2026, a TV vai mostrar apenas 52 jogos dos 104 jogos previstos para o próximo certame.