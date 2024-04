Globo faz proposta para transmitir Série B do Brasileiro no SporTV e pay-per-view

O que se sabe é que a Band está fora. A Brax, que sublicenciava os direitos, tinha uma chance de ficar com alguns clubes menores da divisão de acesso, mas não chegou em acordo com a CBF.

Todo o restante seria transmitido pelo Premiere, canal no modelo pay-per-view da Globo, que também mostra jogos da Série A do Brasileirão. A Globo não pede exclusividade.

Pelo projeto enviado a entidade máxima do futebol, a Globo faria alguns jogos por rodada no SporTV, seu canal esportivo na TV por assinatura.

A emissora já tem os direitos dos jogos do Santos como mandante. O projeto é de aquisição parcial, semelhante ao que era feito pelo grupo de mídia até o ano passado, quando havia um acerto com a agência Brax.

