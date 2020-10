Globo cresce, mas estreia de Porchat perde no confronto direto com A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo registrou crescimento na faixa noturna com as estreias da última quinta-feira (15). Entraram na programação a 9ª temporada do The Voice Brasil e o Que História É Essa, Porchat?, exibido originalmente na TV paga. Porém, a boa audiência de A Fazenda 12, na Record, continua incomodando a concorrente.

A competição musical comandada por Tiago Leifert, 40, registrou 17 pontos de audiência na Grande São Paulo pela medição do Ibope Kantar (cada ponto representa cerca de 74 mil domicílios na região), com 31% de share (participação no número de TVs ligadas). Na média de audiência, o crescimento foi de 6% (1 ponto) com relação às últimas quatro quintas-feiras.

Exibido na sequência, o programa de Fabio Porchat, 37, sofreu para engrenar enquanto o reality show rural da Record ainda estava mostrando a eliminação de Carol Narizinho, 30. As duas atrações ficaram simultaneamente no ar entre 0h11 e 0h26. Nesse período, A Fazenda ficou em primeiro lugar, com 14 pontos de média, contra 11,2 da Globo.

Depois que o reality show acabou, Porchat recuperou a audiência e terminou em primeiro lugar. Foram 11 pontos de média, com 26% de share. Com isso, garantiu um aumento de 10% (1 ponto) na média da faixa de horário, na comparação com as últimas quatro semanas.

Na média geral (das 22h50 à 0h26), A Fazenda marcou 13,8 pontos, com share de 24%. Ficou em segundo lugar, com o SBT em terceiro (5,9 pontos).