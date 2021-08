Globo confirma Marcos Mion no comando do Caldeirão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcos Mion, 41, é o novo contratado da Globo. Em comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (6), a emissora informou que o apresentador comandará o Caldeirão até o fim de 2021 e também estará a frente de um reality show inédito no canal por assinatura Multishow.

"No Multishow são diversos projetos para 2022, em fase de desenvolvimento, que incluem um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e outras novidades que serão divulgadas em breve", detalha trecho da nota.

Mion comandará o Caldeirão, que contará com dois novos quadros, a partir do dia 4 de setembro. Em Essa Você Sabe, os convidados precisam adivinhar a música apenas ouvindo a melodia. Já em Isso a Globo Mostra, o apresentador interino comentará de forma bem humorada cenas marcantes da programação da emissora.

Outra novidade é o Tem ou Não Tem, quadro que volta ao programa repaginado, contando com celebridades entre os participantes. O apresentador se referiu à contratação como um "honra indescritível". “Entrar para o time da Globo não é apenas um reconhecimento dos meus 22 anos de carreira como comunicador, mas sim, o maior sonho da minha vida profissional realizado", comemorou.

"Desde levar adiante o legado do ‘Caldeirão’ até comandar um formato original e inédito de reality no Multishow, a euforia de finalmente estar na maior organização de entretenimento, criação e jornalismo do nosso país é acachapante! Agradeço com todo coração a todos que torceram tanto para que isso acontecesse”, finalizou o novo contratado da emissora carioca.

Um dos diretores da Globo, Boninho comemorou e parabenizou Mion pela nova fase na carreira. "E aí, tá sabendo? Mionzera, você está de volta à Globo. Finalmente a gente conseguiu! E olha só, estamos preparando uma caldeirada genial para sábado. Começa dia 4. Meu amigo, boa sorte para você. Galera, fica ligado que tem muita coisa bacana", disse, em vídeo compartilhado no Twitter.

Mion começou a carreira na TV no seriado "Sandy & Jr.", exibido pela Globo em 1999. No ano seguinte, ele foi para MTV onde deu início a sua trajetória como apresentador, comandando o Supernova e o Piores Clipes do Mundo, programa em que se destacou por mostrar falhas em videoclipes conhecidos e também por exibir outros tantos inusitados. Apresentou as três últimas temporadas do reality A Fazenda, até ter seu contrato encerrado com a RecordTV no primeiro semestre de 2021.

ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO

A mudança no quadro de apresentadores da Globo começou a se desenhar em janeiro de 2021, quando Faustão anunciou que não renovaria contrato com a emissora, após 32 anos à frente do Domingão. A notícia foi confirmada pelo canal carioca por meio de um comunicado, que informava que o apresentador permaneceria no comando do Domingão do Faustão até dezembro.

"Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", iniciava a nota divulgada na ocasião. "Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação".

A princípio, o último ano do Domingão com Faustão teria uma versão especial de dois quadros muito bem-sucedidos do programa como forma de despedida para o apresentador: Dança dos Famosos — que ganhou o nome de Super Dança dos Famosos —e Show dos Famosos, que deveria estrear no segundo semestre de 2021.

Porém, os planos mudaram quando a ida do apresentador para a Band foi anunciada, em abril. "Em relação às notícias publicadas que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso", dizia trecho de nota enviada à imprensa.

Em declaração à coluna de Flávio Ricco, do R7, Faustão disse que "seis meses antes de assinar com a Globo, avisei a Band, aos dois diretamente, Johnny e Ricardo, da minha saída. Agora a mesma coisa. Cumpro meu contrato até dezembro e vou estrear meu novo programa em janeiro ou fevereiro".

Em junho as mudanças na programação da Globo tiveram início com a antecipação da saída de Faustão do Domingão. Com isso, Tiago Leifert, 41, apresentador do Big Brother Brasil, assumiu o horário e o programa teve o nome alterado temporariamente para Super Dança dos Famosos.

Em julho, a Globo anunciou que Luciano Huck, 49, assumiria as tardes de domingo da emissora, deixando, assim, o Caldeirão. Dessa forma, o último final de semana de agosto será de despedidas. Leifert apresentará a grande final do Super Dança dos Famosos dando adeus também ao horário. Segundo a emissora, ela se dedicará a uma nova atração prevista para outubro.

No primeiro final de semana de setembro, Huck assume as tardes de domingo no novo programa, que se chamará Domingão, “num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro”, afirma a Globo. Em janeiro, a atração estreará nova temporada, com novidades.