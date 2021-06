Gleici é a sexta eliminada do No Limite

A equipe Carcará também se saiu melhor na prova do privilégio, que exigiu muita concentração e confiança por parte dos participantes, derrotando a Calango. Os participantes vendados foram guiados em um circuito por um outro integrante do time. Eles precisavam encher tonéis de areia até que duas bandeiras fossem levantadas.

A equipe Calango perdeu a prova da imunidade para a Carcará, que levou a melhor em uma competição que exigia muita força e pontaria. Pela Calango, só André conseguiu acertar os cocos no cesto. Gleici e Carol Peixinho erraram todas as tentativas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder a prova da Imunidade, a equipe Calango escolheu Gleici para deixar o reality de show No Limite (Globo) e está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. Ela foi a mais votada pelos integrantes do grupo com três votos.

