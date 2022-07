'Glee brasileiro' da Globo terá releituras de músicas de Gilberto Gil e Legião Urbana

As gravações de "Musa Música" foram encerradas no último dia 1º.

A produção, escrita por Rosane Svartman (autora da novela "Totalmente Demais"), terá duas versões: uma que será exibida no Globoplay, com previsão de estreia para 2023, e uma outra versão, adaptada para o público infantil, que vai ao ar no canal Gloob.

