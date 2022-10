Gisele e Tom Brady fizeram curso de educação parental antes do divórcio

Tom Brady também se pronunciou sobre o fim do casamento de 13 anos. "Chegamos a essa decisão de forma amigável e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Vamos continuar trabalhando juntos como pais para garantir que eles recebam o amor e atenção que merecem".

"Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando eles juntos e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem", afirmou a modelo nos stories do Instagram.

A lei da Flórida diz que pais separados e divorciados devem fazer o curso. O objetivo é educar, treinar e ajudar os pais em relação ao impacto que o divórcio pode ter no relacionamento dos pais com os filhos. Gisele e Brady –eles compartilham dois filhos, de 12 e 9 anos.

