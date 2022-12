Gisele Bündchen reserva hotel inteiro para a família em Gramado, no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas do Natal, a modelo Gisele Bündchen reservou um hotel inteiro em Gramado (RS) para curtir os últimos dias do ano com a família.

A informação foi dada pelo presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur), Claudio Souza, ao portal g1.

Segundo ele, a modelo chegou na cidade na quarta-feira (21) em um grupo formado por cerca de 15 pessoas, entre elas estão os filhos, Vivian e Benjamin, seus pais e a irmã Patrícia Bündchen.

A modelo, que é discreta em suas redes sociais, postou esta semana algumas fotos de suas férias no litoral catarinense. "Recarregando as energias com meus pequenos no país do meu coração", escreveu Gisele na publicação em seu Instagram, usando um emoji de coraçãozinho.

Os passeios no sul do país continuam. A modelo foi fotografada em um empreendimento turístico de Canela, na Serra Gaúcha, próxima de Gramado. Na quinta-feira (22), fãs postaram no Twitter um vídeo em que ela aparece com os filhos e a irmã Patrícia em um restaurante da cidade.

Ainda de acordo com o g1, Gisele está hospedada no La Hacienda, hotel que fica a 14 km do centro da cidade. O local, no entanto, não confirmou a informação.

O espaço de quase 70 hectares tem estilo rústico e é cercado por natureza. As diárias custam a partir de R$ 2.000 e o hotel possui três tipos de acomodações diferentes: Chalé, Casas da Árvore e Casa Toscana.

Nos chalés, instalados na parte mais alta do terreno, o hóspede tem acesso a uma varanda privativa e um mezanino. As construções acomodam até quatro pessoas. As casas da árvore tem banheira, são equipadas com cozinha e sala de jantar para acomodar um casal.

Já a Casa Toscana tem 120m², com duas suítes, cozinha completa, além de lareira e vista panorâmica. Cada uma acomoda até quatro pessoas.