Gisele Bündchen não foi ao estádio torcer pelo marido Tom Brady

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen, 42, não foi com a família assistir ao jogo do marido Tom Brady, 45, como fazia nos velhos tempos, segundo a People. Neste domingo (25), apenas os filhos do quarterback do Tampa Bay Buccaneers estavam no estádio para torcer pelo pai.

Brady entrou em campo no Raymond James Stadium contra o Green Bay Packers, mas não antes de receber alguns abraços de seus filhos. A mãe e as irmãs de Brady que levaram as crianças.

Os três filhos de Brady -Vivian Lake, 9 e Benjamin Rein, 12, que ele compartilha com a esposa Bündchen, e John "Jack" Edward, 13, que ele compartilha com a ex Bridget Moynahan- estavam presentes.

"Gisele continua dedicada aos filhos e está trabalhando em projetos pessoais", disse uma fonte à People

Brady foi visto durante o aquecimento pré-jogo vestindo uma camisa que tinha sua foto do ensino médio, com a mensagem: "A grandeza dura para sempre".

No início deste mês, uma fonte disse à People que Brady e Gisele estão vivendo separados há mais de um mês. Mas outra fonte falou que durante as temporadas de campeonato eles vivem vidas separadas.

O casal começou a se desentender depois que o jogador de futebol americano voltou atrás na decisão de se aposentar do esporte, o que seria o desejo de Gisele.