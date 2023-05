Gisele Bündchen faz evento para promover causas ambientais e recebe Ivete Sangalo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A top brasileira Gisele Bündchen, 42, marcou presença na noite de sábado (20) no primeiro Gala do Fundo Luz Alliance, uma parceria entre ela e a BrazilFoundation, no Fairchild Tropical Botanic Garden, em Miami. O Fundo tem a missão de promover recursos para organizações da sociedade civil voltadas a iniciativas socioambientais em benefício das pessoas e da natureza.

Gisele, que apareceu vestindo um conjunto de esmeraldas, ouro branco e diamante, doou as joias para serem leiloadas durante o evento. Além delas, foram leiloadas o próprio vestido da brasileira, criado pelo artista Vik Muniz, uma fotografia de Sebastião Salgado, uma experiência exclusiva no Carnaval de Salvador com cinco noites num hotel e duas num camarote e ainda subida no trio de Ivete Sangalo.

A atração musical principal da noite foi a própria Ivete, que além de cantar elogiou a amiga top durante a festa.

"Toda mobilização para o bem é imprescindível na vida de cada um de nós e quando a gente se junta com o mesmo objetivo, mesmo foco, fica ainda mais especial. Gisele é uma pessoa muito engajada em causas de total importância a exemplo da relação dela com a sustentabilidade e a natureza", disse Ivete.

"Eu que sou uma mulher completamente envolvida nesse ambiente acho necessário, pois a união faz a força. Então, estou aqui com o coração cheio de amor. Gisele é uma grande amiga e sei que todas as pessoas envolvidas nesse projeto estão também na mesma trilha, no mesmo caminho. Poder usar minha voz em benefício dessa causa tão importante é para mim duplamente prazeroso", emendou a cantora.

Ivete, inclusive, publicou uma imagem ao lado de Gisele que repercutiu na internet. Muitos amigos famosos comentaram na publicação, dentre eles Carlinhos Brown, Sandy e Angélica.