Gisele Bündchen e Tom Brady serão vizinhos de Ivanka Trump em 'bunker dos milionários'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Circula na imprensa americana que o casal Gisele Bündchen e Tom Brady está investindo num imóvel em Miami. A modelo e o atleta, segundo o Page Six, compraram uma casa em Indian Creek Island, local conhecido como "bunker dos bilionários". O preço foi superior a US$ 17 milhões.

Atualmente, a modelo e o quarterback estão morando em Tampa, na Flórida, em uma mansão que pertence ao também astro dos esportes Derek Jeter, e que alugaram por US$ 75 mil mensais.

A ideia do casal é demolir a casa existente no terreno e construir outra, ecologicamente sustentável, no estilo da mansão em Brentwood, Califórnia, que eles venderam ao produtor e rapper Dr. Dre. Gisele e Brady serão os novos vizinhos de Jared Kushner e Ivanka Trump, Jeff Soffe, Adriana Lima, Julio Iglesias, e Carl Icahn, além do ex-CEO da Sears, Eddie Lampert.

O Page Six apurou que o casal Kushner e Ivanka gastou US$ 31 milhões em um terreno em Indian Creek, que tem 13 policiais em tempo integral -bem como guardas marinhos- para cuidar de apenas 29 residências.

Esta semana, Jennifer Gould, do New York Post, relatou que Gisele Bündchen e Tom Brady estão prestes a fechar um acordo para vender seu apartamento de andar inteiro, com mais de 1,1 mil metros quadrados, no 12º piso, em Tribeca, Nova York, por US$ 40 milhões.