Gisele Bündchen critica ódio contra modelo que fez declaração antivacina

Já Laís respondeu apenas com a palavra "Amém", mas ambas foram bastante criticadas por brasileiros. "Desserviço de vocês. Vivem em uma bolha, longe do que a maioria vive", "empatia temos que ter pelas pessoas que morreram" e "empatia na pandemia é se vacinar" foram alguns comentários.

Entre os que comentaram o post de Kroes nas redes sociais estão as brasileiras Gisele Bündchen, 40, e Lais Ribeiro, 30. "Não posso acreditar no ódio direcionado a ela por expressar seus sentimentos. A única forma de criar um mundo melhor é através de compaixão e aceitação", afirmou Gisele.

A modelo continuou afirmando que não aceita exclusão com base no estado de saúde e que a "liberdade de expressão é um direito pelo qual vale a pena lutar, mas só podemos resolver isso unidos em paz e amor". Muitos internautas criticaram e muitos outros apoiaram a posição e a coragem da modelo.

