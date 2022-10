Gisele Bündchen contrata melhor advogado de divórcio da Flórida, diz site

A fonte disse ao Page Six, que a super modelo e o jogador não estão brigando pelos filhos, eles querem a guarda compartilhada de Benjamin, 12, e Vivian, 9. O problema será a divisão da imensa riqueza e propriedades dos dois juntos, que avaliada em cerca de US$ 26 milhões, o que equivale à aproximadamente R$ 134 milhões, na cotação atual.

O site apurou que Gisele contratou Tom Sasser, sócio-gerente do escritório de advocacia Sasser, Cestero & Roy. Ele atendeu uma série de clientes famosos, incluindo Tiger Woods em seu divórcio com Elin Nordegren.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen, 42, contratou o principal advogado de divórcio da Flórida para enfrentar Tom Brady, 45, nos tribunais no processo de divórcio, segundo o Page Six. Uma fonte disse ao site que as coisas estão ficando desagradáveis entre o casal no processo de separação devido aos advogados prontos para brigar.

