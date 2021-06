Giovanna Ewbank deixa o Brasil e leva filhos à Europa para ficar perto de Gagliasso

"Vou mostrar as novidades e receber meus convidados virtualmente, como já estava fazendo. Nem preciso dizer como estamos felizes com nossa família unida novamente, né?"

Ela aproveitou para tranquilizar os fãs que acompanham seu canal de vídeos, dizendo que continuará a gravar mesmo em outro país. "Só preciso me organizar e estabilizar para começarmos as gravações novamente. Vocês vão amar o que tenho programado pra vocês", afirmou.

Em uma publicação do Instagram, a atriz e apresentadora anunciou: "Nosso novo lar. Sim, meus amores, é verdade! Nos mudamos de mala e cuia para Portugal. Já estávamos há uns meses distantes do @brunogagliasso e morrendo de saudades!".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank, 34, compartilhou com os fãs que deixou o Brasil rumo a Portugal, junto com os filhos Titi, Bless e Zyan, para ficar próxima de Bruno Gagliasso, 39, que está morando na Espanha devido a compromissos da carreira.

