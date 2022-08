Giovanna Ewbank alfineta Karina Bacchi após críticas sobre caso de racismo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank decidiu não ficar calada com as críticas que recebeu de Karina Bacchi sobre a sua reação ao defender os filhos Titi e Bless dos ataques racistas dentro do restaurante de uma praia em Portugal, no dia 30 de julho. A apresentadora do podcast "Positivamente" evitou citar o nome da mulher de Bruno Gagliasso, mas deixou claro que a indireta tinha nome e sobrenome. Ela recriminou a atitude recente de uma mulher que teria defendido os filhos xingando e cuspindo uma agressora.

