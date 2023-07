Giovanna Antonelli assina com a Warner após 23 anos na Globo

Beleza Fatal foi escrita por Raphael Montes, autor da série Bom Dia Verônica, da Netflix, com supervisão de texto de Silvio de Abreu. A direção da trama será de Maria de Médicis, ex-diretora da Globo por 29 anos. A trama atrasou sua produção por causa da fusão entre Warner e Discovery. No elenco, estão confirmados nomes como Herson Capri, Caio Blat, Marcelo Serrado e Murilo Rosa.

Já Sofia verá a mãe ser presa e morrer vítimas de injustiças e maldades cometidas por Lola (Pitanga). Após se unir à família Paixão, Sofia decide se vingar. Já adulta, a protagonista traça seu plano de vingança com a ajuda de sua mãe de coração, interpretada por Antonelli. Um amor de infância entra na história e faz com que ela reveja seus planos de fazer justiça qualquer custo.

